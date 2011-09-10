-Adana'da teneke-ambalaj fabrikasında yangın ADANA (A.A) - 10.09.2011 - Adana'da, bir teneke-ambalaj fabrikasında çıkan ve 1,5 saattir devam eden yangında patlamalar meydana geldi. D-400 karayolu merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan bir teneke ve ambalaj fabrikasında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın hızla büyüdü. Fabrikaya bağlı doğalgaz hattına sıçrama ihtimaline karşı iş yerine giden doğalgaz kesilirken, boya kutularının bulunduğu bölümde ise patlamalar meydana geldi. Yangın ve patlamalar sırasında kimse yaralanmazken, polis ekipleri çevre güvenliğini daha da genişletti. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri ve uçağının da havadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması çalışmaları sürüyor.