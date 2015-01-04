Adana'da taksici cinayetinin faili 11 yıl sonra yakalandı

Adana’da 11 yıl önce çamlık alanda öldürülmüş halde bulunan taksi şoförü Dur Hasan Kırım'ın cinayet zanlısı Rize'de yakalandı. Zanlının, olay tarihinde kentte askerlik yaptığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince geçmiş yıllara dönük faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik oluşturulan özel ekip, 17 Kasım 2004'te merkez Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesi'ndeki çamlık alanda 17 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulunan taksi şoförü Dur Hasan Kırım'ın cinayet zanlısını yakalamak için yeniden çalışma başlattı.

Olay tarihinde yapılan araştırmalarda, Kırım'ın cep telefonu ile parasının çalındığı tespit edilmiş, kullandığı 01 T 0637 plakalı taksi ise bir gün sonra merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunmuştu.

Cinayetle ilgili oluşturulan dosyada, Kırım'a ait cep telefonunu olaydan sonra kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişinin ifadesinde telefonu İnönü Caddesindeki bir seyyar satıcıdan aldığını belirttiği, satıcıyla yapılan görüşmede ise telefonu kendisine satan kişinin 20 yaşlarında Karadeniz şiveli biri olduğunu belirttiğine yer verilmişti.

Dosyadaki bilgilerden yola çıkan özel ekip, olay yerinin 6. Kolordu Komutanlığı ve Çukurova Üniversitesi'ne yakın olmasını göz önünde bulundurarak cinayet zanlısının olay tarihinde kentte askerlik yapan veya üniversitede okuyan bir kişi olabileceğini değerlendirdi.

Araştırmalar neticesinde, zanlının olay tarihinde 6. Kolordu Komutanlığı 39. Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikte askerlik yapan A.Y. olduğunu belirledi. Ekip, Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan zanlıyı 31 Aralık 2014'te yakalayarak Adana'ya getirdi.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden ve pişman olduğunu belirten zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (AA)