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Yaşam

Adana'da 'Taksici çetesi' operasyonu

08 Mayıs 2009 17:26

Adana'da, silahlı organize suç örgütü kurarak, zorla elde ettikleri taksi durağını işlettikleri, darp ve gasp olaylarına karıştıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir taksi durağının silah zoruyla sahibinden alınarak bir suç örgütü tarafından işletildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 1.5 yıl süren istihbarat ve teknik takip çalışmaları sonucu Fatih ve Sümer mahallerinde etkin olan örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

8 adrese düzenlenen baskınlar sonucu, 3 tabanca ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların, "zorla elde ettikleri bir taksi durağını işlettikleri ve çevredeki serbest taksicileri tehdit ile kendileri için çalışamaya zorladıkları" belirlendi.

Zanlıların, organize suç örgütü yöneticiliği, cinayete azmettirmek, yaralama, cinayet suçlarından cezaevinde bulunan Menderes Kutlu ile görüştükleri, talimatlar aldıkları ve bu doğrultuda baskı kuracakları kişi ve şirketleri belirledikleri tespit edildi.

Zanlıların, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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