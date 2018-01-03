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Adana'da taksici boğazı kesilerek öldürüldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da taksici Yaşar Özgan (60), boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu

03 Ocak 2018 15:50

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da taksici Yaşar Özgan (60), boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu.
Olay, Çukurova ilçesi Çiçekli Mahallesi\'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde vatandaşlar, taksici Yaşar Özgan\'ı boğazı kesilmiş halde buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgan\'ın cesedinin yanındaki taksiyi incelemeye aldı. Ekipler, Özgan\'ın defalarca bıçaklandığını ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit etti. Ayrıca olayın gerçekleştiği yerin yan tarafında bulunun portakal bahçesi içerisinde kanlı bir valiz bulundu.
\'TAKSİCİ ŞU ANDA YOK\'
Bu sırada, Özgan\'ın cep telefonu çaldı. Polisler ise telefona cevap vererek, arayan müşteriye \"Taksici şu anda burada yok\" dedi. Daha sonra polis görgü tanıklarının ifadesini alarak, cinayet zanlısının elinde silahla portakal bahçesine kaçtığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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