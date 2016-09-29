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Yaşam

Adana'da Suriyelilere para dağıtılacak söylentisi izdihama yol açtı

Mahalle muhtarı kapının önünde toplanan onlarca Suriyeliyi görünce şoke oldu

29 Eylül 2016 17:23

Adana’da "Suriyelilere para dağıtılacak" söylentisini duyan Suriyeliler, kayıt yaptırmak amacıyla gittikleri Anadolu Mahallesi muhtarlığı önünde izdihama yol açtı. Mahallenin muhtarı  kendi aralarında liste yapan Suriyelilere söylentinin doğru olmadığını anlatmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 

Doğan Haber Ajansı (DHA)'ndan Fatih Karaçalı'nın haberine göre,  ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeliler arasında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Bürosu tarafından yardım yapılacağı söylentisi yayıldı.

Bunun üzerine Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli kadın, erkek ve çocuklar, muhtarlığına akın etti.

Sıranın önlerinde yer alabilmek için de toplanmalar geceden başladı. Sabah saatlerinde kalabalık izdiham noktasına ulaştı.

Sabah muhtarlık binasına gelen Anadolu Mahallesi muhtarı Şahin Kayas, kapının önünde toplanan onlarca Suriyeliyi görünce şoke oldu.

Muhtar Kayas, para dağıtılmadığını anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaklaşık 500 Suriyeli muhtarlık önünde kendi kendilerine liste oluşturup isimlerini yazdırmaya çalıştı.

Kısa süre sonra da gerçek ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan mültecilerin kayıt dışı olanları tespit edebilmek için çalışma başlattığı, bu kapsamda AFAD görevlilerin muhtarlıklarla işbirliği yaptığı bunun da 'para dağıtılacağı’ şeklinde  dönüştüğü anlaşıldı.

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