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Adana'da Suriyeli aile ile mahalleli kavga etti: 2 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da Suriyeli bir aile ile mahalleli bir grup arasındaki kavga gerginliğe neden oldu

30 Ağustos 2017 04:01

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da Suriyeli bir aile ile mahalleli bir grup arasındaki kavga gerginliğe neden oldu. Bir anda sayıları artan mahallelilerin darp ettiği Suriyeli 2 kardeş yaralandı. 
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Hanedan Mahallesi Mirzaçelebi sokakta meydana geldi. İddiaya göre, mahalleli bir grup ile Suriyeli Melehafcı ailesi arasında gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mahalledeki diğer vatandaşların araya girmesiyle ortam sakinleştirildi. Akşam iki grup arasında yeniden başlayan tartışma, mahallede gerginliğin yaşanmasına neden oldu. Sayıları bir anda 100\'e yaklaşan mahalleli grup, Suriyeli ailenin evine saldırmak istedi. 37 yaşındaki Muhammed Melehafcı ile kardeşi 34 yaşındaki Mahmud Melehafcı, çıkan olayda darp edildi. 
GÜÇLÜKLE DAĞITIDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kalabalığı dağıtmakta güçlük çekince, takviye ekipler gönderildi. TEM ve özel harekat polislerinin yanısıra biber gazlı müdahale sonucu mahalleli grup güçlükle dağıtıldı. Olay yerinde kontrolün sağlanmasının ardından yaralı iki Suriyeli, ambulanslarla Adana Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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