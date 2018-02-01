T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Cesedin 15 Eylül'de sulama kanalına atlayarak intihar eden Emine Hani'ye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

01 Şubat 2018 22:44

Adana'da sulama kanalında çürümüş kadın cesedi bulundu. Cesedin, sevdikleri erkek arkadaşları ile evlenemedikleri için el el tutuşup sulama kanalına atlayan Suriyeli kuzenlerden Emine Hani'ye (18) ait olabileceği değerlendiriliyor.

Yüreğir ilçesi Yukarı Çiçekli Mahallesi'nden geçen sulama kanalın kenarında kamış toplayan iki genç, suların içerisinde cansız manken sandıkları, cesedin yanına gitti. Dal parçasıyla cesedi inceleyen gençler, polisi aradı.

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kanal kenarında güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, Cinayet Büro Amiri bot giyip, sulama kanalına girerek inceleme yaptı. Polis, cesedin geçen 15 Eylül'de sevdikleri erkek arkadaşları ile evlenemedikleri için el el tutuşup sulama kanalına atlayan Suriyeli kuzenlerden Emine Hani'ye ait olabileceği üzerinde durdu.

Ailelerine, "Erkek arkadaşlarımızı çok seviyoruz. El ele kanala atlayıp kendimizi öldüreceğiz" diye mesaj atan Suriyeli kuzenlerden Rengin Abdo'nun (21) cesedi ise olaydan kısa bir süre sonra bulunmuştu.

Polis, cesedi kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. (DHA)

 

ETİKETLER

adanasu kanalıkadıncesetsuriyeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24