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Adana'da 'sosyal medya' operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da Gezi Parkı dirinişinde çevreye zarar verdiği ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı

08 Haziran 2013 17:04

Adana'da, Gezi Parkı protestolarında çıkan olayları sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook'tan kışkırttığı ve eylemlerin içinde yer alarak çevreye zarar verdiği iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Polisin, 7 kişiyi daha aradığı öğrenildi.

Murat Kibritoğlu'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, geçen cumartesi gününden bu yana Adana'da devam eden protesto gösterilerinde Twitter ve Facebook'u kullanarak örgütlediği kişilerle, polisi taşlattığı ve işyerlerine zarar verdirdiği iddia edilen 12 kişi belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kimlikleri belirlenen bu kişilerin evlerine operasyon yaptı. İlk etapta gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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