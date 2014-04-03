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Adana'da sonuç kesinleşti; Seçimi MHP adayı kazandı

MHP'li Faruk Bal, Adana'da seçim sonuçlarına ilişkin AKP'nin itirazının reddedildiğini belirterek, 'seçimleri 22 bin oy farkla MHP'nin adayının kazandığını' söyledi

03 Nisan 2014 22:05

MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi, Konya Milletvekili Faruk Bal, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AKP’nin tüm oyların yeniden sayılmasına ilişkin taleplerinin ilçe seçim kurullarında reddedildiğini belirterek "22 bin civarında oy farkıyla kazanmış olan MHP’nin adayı Sayın Hüseyin Sözlü’nün önüne konulmak istenen takoz kaldırılmıştır" dedi.

Bünyamin Yıl’ın DHA’da yer alan haberine göre, Faruk Bal, Seyhan 3’üncü Seçim Kurulu’nda itirazlar üzerine 114 sandıkta geçersiz oyların tekrar sayılması sonucunda da AkP’ye 64 oy, MHP’ye 60 oy çıktığını belirtti. Bal, Hüseyin Sözlü’nün pazar veya pazartesi günü mazbatasının verilmesine beklediklerini ifade etti.

 

’İtirazlar suratlarına şamar gibi çarptı’

 

Adana’daki seçimle ilgili Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu’yu eleştiren Bal, "Adana’da seçim sulh ve sükunet içinde geçti, ama seçimden sonra fırtınalar koptu. AKP her şeyi hazmeden bir parti ama Adana’daki seçim sonuçlarını bir türlü hazmedemedi. Başta Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, seçimlerin ilk sonuçlarının alındığı andan itibaren bir fişek attı, ’Adana’da iki gün içinde her şey değişebilir’ dedi. Arkasından Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, devlet gücünü de arkasına almak suretiyle seçim kurulları üzerinde yoğun bir baskı uyguladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu da aynı şekilde akla ziyan iddialar ile Adana bir kamuoyu yaratmaya çalıştı. Amaçları belliydi, seçim kurulları üzerinde baskı yaparak, Adanalıların iradesini seçim kurulları kararlarıyla ortadan kaldırmaktı, Adana’daki seçimleri iptal ettirmekti. Bu akla ziyan işler, ilçe seçim kurullarına yapmış oldukları itirazların bumerang gibi geri dönüp, suratlarına şamar gibi çarpılmasıyla sona ermiştir" dedi.

Bal, itiraz sürecinin devam ettiğini ancak Hüseyin Sözlü’ye mazbatasının pazar veya pazartesi günü verilmesini beklediklerini kaydetti.

Bal, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldıray Arıkan’ın AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Torun ile birlikte basın toplantısını ise şöyle değerlendirdi;

"Nasıl ikna ettilerse etmişler, o emellerine, yani seçimin iptali sonucuna ulaşabilmek için beyanını alabilmişler. Yani ben tebrik etmek istiyorum AKP’yi bu başarısından dolayı."

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