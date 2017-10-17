Adana'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA\'da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen ve akraba olan 2 kişi, gözaltına alındı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ö. ile kardeşi A.İ.Ö.\'nün kayınvalidesi H.Ö.\'nün silah ticareti yapıldığı bilgisini alınca, harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu, A.Ö. ile H.Ö.\'nün evine operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada değişik marka ve modellerde ruhsatsız 16 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 826 fişek ile 38 şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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