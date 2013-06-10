Adana'da şehit polisin ailesi konuştu: Atılmadı düştü, iddialar yalan

Adana'daki protestolar sırasında alt geçit inşaatından düşerek hayatını kaybeden Komiser Mustafa Sarı'nın ailesi, "atıldı" iddialarını yalanladı.



Adana'da Gezi Parkı eylemleri sırasında alt geçit inşaatına düşerek yaşamını yitiren Komiser Mustafa Sarı'nın ağabeyi Adem Sarı, sosyal medyada kendilerini 'Sarı ailesinin yakınları' olarak tanıtan Feride Pelin Özdemir'i ve diğer kişileri tanımadıklarını söyledi.

Radikal gazetesinin haberine göre, Mustafa Sarı'nın babası oğlunun düştüğünü ve bu konuda kendilerine bu yönde bilgi veren Adana Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'ne inandıklarını belirtti.



'Mustafa düştü, atılmadı'



Mustafa Sarı'nın ağabeyi Adem Sarı, "Polisi göstericiler köprüden attı" iddialarına sert tepki gösterdi. Adem Sarı, bu tür spekülasyonlara yer verilmesinin kendilerini daha da üzdüğünü ifade ederek, "Mustafa düşmüştür, atıldığı iddiaları spekülasyon. Abim arkadaşlarıyla beraber göreve giderken düşüyor. Biz acımızı yaşamak istiyoruz" dedi.

Komiser Mustafa Sarı'nın babası İbrahim Sarı ise kendilerine gelen telefonlardan rahatsızlık duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Ben böyle Facebook'tan falan anlamam. Valilik ne diyorsa biz ona inanıyoruz. Kimse arayıp bizi meşgul etmesin lütfen, acımızı yaşamak istiyoruz. Başbakanımız aradı, başsağlığı diledi. Muammer Güler bey de geldi. Oğlum ölmüş, bitmiş."