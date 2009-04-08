Adana'da seçime savcılık el koydu

Adana'da, AKP ve CHP'nin yerel seçimlerde oy sandıklarının "tutanaklarında oynandığı" iddiası üzerine, Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhuriyet Savcılığı, AKP ve CHP'nin, 29 Mart yerel seçimlerinde, Seyhan 4. İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu Adliye binasına sandıkların kapanmasından sonra oy torbalarının getirilişi sırasında "tutanaklarda oynandığı" iddialarını değerlendirmeye aldı.



Adana Cumhuriyet Savcısı Hüsnü Sarıkaya, itirazlar doğrultusunda, oy tutanaklarında oynanma olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adliye binasının girişi ve koridorlarında bulunan kameralarca kaydedilen görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda iddialarla ilgili bulguya rastlanılması halinde, "seçim suçu" kapsamında işlem yapılabileceği öğrenildi.



Bu arada, AKP Adana İl Başkanı Mehmet Sağlam ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özgümüş de Cumhuriyet Savcısı Sarıkaya ile görüştü. Sağlam, adliyeden ayrılırken açıklama yapmazken, Özgümüş konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.



Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığının, yerel ve bazı ulusal gazetelerde çıkan, "Adana'daki seçim kurulu görevli iki kişiye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP adayı Aytaç Durak tarafından önceki seçimler sonrasında çay bahçesi işletmesinin verildiği" yönündeki haberleri de ihbar olarak kabul ederek incelemeye aldığı bildirildi.



Yerel seçimlerin en heyecanlı geçtiği illerden biri Adana oldu. Eski AKP'li olan MHP'nin adayı Aytaç Durak, YSK sonuçlarına göre başkanlığı bin 500 oyla kazanmıştı.



Pazar günü tamamlanamayan sayım, ertesi güne sarkmıştı. Seyhan'daki oylar yeniden sayılma kararı alınmış sonuçların 1 hafta süreceği belirtilmişti. Pazar günü sayımlar kesinleşti ve Durak en yakın rakibine bin 500 oy fark atmıştı. İtirazdan sonra yapılan sayımlardan çıkan sonuç şöyleydi:



MHP: 238 bin 706

AKP: 237 bin 206

CHP: 230 bin 876



Sonuçların belli olmasına rağmen itirazların arkası kesilmemiş ve çeşitli suç duyuruları yapılmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da bunların üzerine soruşturma başlattı.

