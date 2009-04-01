Adana'da seçim hafta boyunca sürecek

Seçim sandıkları kapanalı 3 gün oldu. Ama Adana'da seçim heyecanı bitmedi. Son ana kadar devam eden başkanlık yarışı önümüzdeki haftaya kadar da sürecek gibi görünüyor. Çünkü Pazar günü yüzlerce kişinin okuyup kayıtlara geçirdiği oy pusulaları bu kez 20 kişi tarafından tek tek incelenecek. Bu yüzden Adana'daki kesin sonuçların en az 1 hafta daha belli olması beklenmiyor.





Adana il merkezinde 4 partinin farklı iddia ve isteklerle yaptığı itirazların 5 ayrı seçim kurulunda kabul edilmesi ile bu sabahtan (1 Nisan 2009) itibaren oyların yeniden sayımı ya da tutanakların karşılaştırılmasına başlandı. 4 ayrı seçim kurulunda ise itirazların incelenmesi devam ediyor. Tutanakların karşılaştırılması ile ilgili incelemenin kısa sürebileceği, ancak yeniden sayım yapılan seçim kurulunda en erken 1 haftada sonuç alabileceği belirtildi.



Büyükşehir Belediye Başkanlığını MHP'li Aytaç Durak'ın 2 bin 166 oy ve binde 3 farkla; metropol Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı'nı AKP'li Azim Öztürk'ün 3 bin 367 oy; metropol Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığı'nı AKP'li Ahmet Zenbilci'nin 705 oy farkla kazandığı Adana'da, kazanamayan partilerin seçim kurullarına itirazları sonuçları bir kez daha kilitledi. İtirazlar sonucunda en dikkat çeken karar Seyhan 4. İlçe Seçim Kurulu'nda alındı. 126 bin seçmenli bu ilçede kullanılan 102 bin oy ile Çukurova İlçesi'ndeki 15 sandıktaki oylar yeniden sayılmaya başlandı. Büyükşehir sınırlarındaki diğer ilçe seçim kurullarından bazılarında da tutanak karşılaştırması yapıyor.



Bazı okulların çöplüklerinde oy pusuluları bulunması, bir seçim kurulunun arşiv odasında boş sandık kurulu tutanaklarının sabaha karşı dolduruluyor olması, partilerin sandık başı müşahitlerinin elindeki tutanak suretleri ile seçim kurullarındaki bilgisayarlarda aynı sandığın sonuçlarının tutmaması gibi nedenlerle AKP, CHP, MHP ve DTP yetkilileri 9 ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. Parti yetkililerinin de içinde bulunduğu seçim kurullarından bazıları dün itirazları görüştü. 415 sandıklı Seyhan 4'üncü İlçe Seçim Kurulu, kullanılan 102 bin oyun yeniden sayılması kararı aldı. Oyların sayılması için de Seyhan Kaymakamlığından 10 yardımcı memur istendi. Adliyede konuşlanan Seyhan 4'üncü İlçe Seçim Kurulu, memurların saat 08.00'de gelmesiyle birlikte ağızları bağlı ve mühürlü oy pusulalarının bulunduğu torbalar İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hamdi Bozkurtlar'ın hakimliğini yaptığı Adana Adliyesi'nin 4'üncü katındaki 6'ncı Aile Mahkemesi Duruşma Salonu'na alındı.



Miletvekilleri sokulmadı



İlçe Seçim Kurulu'nun yanı sıra gelen 10 memurla birlikte torbalar açılarak saat 09.00'da oy pusulalarından Büyükşehir, Seyhan İlçe belediye başkanlığı, Seyhan İlçe Meclis üyeliği ve geçersiz oyların sayımına başladı. Sayım sırasında kapıda polisler bekletilip, içeri kimse alınmadı. Gelen ve içeri girip, kurul üyeleriyle görüşmek isteyen partililer, AKP'li Vahit Kirişçi ve Nejdet Ünüvar milletvekilleri dahil kimsenin içeri girmesine izin verilmedi. Hakimle görüşmek isteyen AKP'li vekiller, Seçim Kurulu Başkanı'nın kabul etmemesi üzerine adliyeden ayrıldı.



102 bin oyun sayımının yaklaşık 6 gün süreceği belirtilirken, Seyhan 1, Seyhan 2 ve Seyhan 3 İlçe Seçim Kurulları ile Sarıçam İlçe Seçim Kurulu da itirazları görüşmeye başladı. Çukurova bölgesine yapılan itirazda da 15 sandığın açılmasına karar verildi ve Büyükşehir belediye başkanlığı oylarının sayımına geçildi.



213 bin oy karşılaştırılacak



Adana'da 2 seçim bölgesi bulunan 213 bin 161 seçmenin oy kullandığı merkez Yüreğir İlçesi'nde ise ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkanlıkları oylarının kontrol edilmesi kararlaştırıldı. Yüreğir 1'inci bölgede AKP ve CHP, Yüreğir 2'nci bölgede ise CHP, AKP ve DTP'nin itirazlarını değerlendiren İlçe Seçim Kurulları, sandık kurullarının tuttuğu sayım döküm cetvelleri ile bilgisayardaki kayıtlarını karşılaştırma çalışmaları dün akşamdan bu yana devam ediyor. Bu sayımla, oyların bilgisayar ortamına aktarılması sırasında yanlışlık olup olmadığı kontrol edilecek.



Güvenlik önlemleri artırılacak



Adana'daki seçimle yapılan itirazlar nedeniyle seçim kurullarından Seyhan 1, Seyhan 2'nin bulunduğu İsmet İnönü İlköğretim Okulu, Seyhan 3'ün bulunduğu Petrolofisi İlköğretim Okulu, Çukurova 1 ve Çukurova 2'nin bulunduğu Çukurova Elektrik Endüstri Meslek Lisesi, Yüreğir 1, Yüreğir 2 ve Sarıçam İlçe Seçim Kurullarının bulunduğu Abdurrahim Gizer İlköğretim Okulu ile Seyhan 4'üncü İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliye binasında polis sıkı güvenlik önlemi aldı. Çevik Kuvvet ekipleri, görevliler dışında seçim kurullarına kimseyi almıyor.



'Adana'da demokrasi katlediliyor'



İlk sonuçlarla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan MHP adayı Aytaç Durak, "Adana'da demokrasi katlediliyor. AKP Ankara'dan talimat aldı. Ne pahasına olursa olsun Adana'yı istiyor. Bitmiş seçimi yeniden sayıp ta ne yapacak? Ciddi şüphelerimiz var. Sayım yapacağına yeniden seçim yapsınlar. Ben buna varım" dedi.



Binde 3 ile seçimi kaybeden AKP Adayı Mehmet Ali Bilici ise, "Adana'da Aytaç Durak'ın bilinen entrikaları bir daha sahneye konuluyor. Biz 17 bin oy farkla kazandığımız seçimi kaybettik. İtirazlarımızın geri çevrilmemesini istiyoruz. Ben 3 dönem milletvekilliği yaptım, böyle seçim rezaleti görmedim" diye konuştu.



Yüzde 4 fark ile seçimi kaybedip 3. sırada yer alan CHP Adayı Ümit Özgümüş de, 'rakibi 2 partinin birbirini oy hırsızlığı' ile suçladığını, kendisinin de 2 partiyi de aynı gerekçelerle suçladığını belirterek "Adana'da bu seçim hangi sonucu verirse versin, üzerindeki şaibe kalkmayacaktır" dedi.



'Seçim yeniden yapılsın'



Bu arada, kendilerini 'Demokrasi Gönüllüleri' olarak tanıtan yaklaşık 5 bin kişilik grup, saat 11.00 sıralarında CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özgümüş'ün Toros Caddesi'ndeki bürosundan yürüyüş başlattı. Grup, önce Atatürk Parkı'na gidip, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Grup adına konuşan Yaşar Sevik, seçim sonuçları alınır alınmaz siyasi partilerin seçimlere hile karıştığını dile getirdiğini, günlerdir bu tartışmanın sürdüğünü hatırlatıp, "Seçimlerin yenilenmesi dışında verilecek her karar, halkımızı ve bizi tatmin etmeyecektir" diye konuştu. Grup, daha sonra Yüreğir 1 ve 2 ile Sarıçam ilçe seçim kurullarının bulunduğu Abdurrahim Gizer İlköğretim Okulu'na yürüyüşe geçti. Okula yaklaşık 150 metre kala polisin de önlemini fark eden CHP'liler grubun önünü kesti. CHP'nin seçim kampanyasını yürüten Ersan Işıksoy'un, megafonla "7 Haziran'da seçim olacak" diye anons etmesi üzerine grup, alkışlarla olaysız dağıldı.



'Seçime şaibe karıştı'



AKP Adana büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Ali Bilici, “Sadece birkaç seçim kurulunda değil, tüm sandıklarda oyların yeniden sayılması gerektiğini” söyledi.



Mehmet Ali Bilici, AKPi Adana İl Teşkilatında, İl Başkanı Mehmet Sağlam ile düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarına yaptıkları itirazların değerlendirildiğini, Seyhan 4. bölgede oyların yeniden sayımının yapıldığını bildirdi.



Seçime şaibe karıştığını ileri süren Bilici, şunları kaydetti:



“Aslında sadece birkaç seçim kurulunda değil, sandıkların tamamında oylar yeniden sayılmalı. Ancak, bu konuda yetki, seçim kurullarının elbette.



Bugün yaşanan sıkıntıların sorumlusu tamamen Aytaç Durak'tır. Daha oy kullanımı devam ederken basın açıklaması yaparak, seçime şaibe karıştırılacağını iddia eden Durak, seçim yasaklarına da uymamış ve halkın zihnini karıştırmaya çalışmıştır. Bunu savcılarımızın ihbar kabul ederek gereğini yapmasını diliyorum. Aytaç Durak'ın, yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali böyle bir açıklama yapmasını kınıyorum. Adana'da bir anket yapsak, seçimde önde yarışan MHP, Ak Parti ve CHP'nin adayları arasında hangisi hile yapabilir diye, bu anketten mutlaka Aytaç Durak çıkar.”



'33 bin geçersiz oy nasıl çıktı?'



Sandıklardan 33 bin geçersiz oy çıkmasının da zihinleri bulandırdığını savunan Bilici, yaptıkları itirazda tüm geçersiz oyların da yeniden incelenmesini istediklerini bildirdi.



AK Partisi Adana büyükşehir belediye başkan adayı Bilici, Durak'ın seçim propagandası ve seçim sonrasında sürekli yalan söylediğini, halkı yanılttığını, daha sandıkların çok küçük bir bölümü açılmış olmasına rağmen yüzde 39 ve 60 bin oy farkı ile seçimi kazandığını ilan ettiğini ifade etti.



Seçim gecesi ve sabahında kutlama yapılmasını da eleştiren Bilici, “Yazıcıoğlu'nun cenazesine rağmen davullu zurnalı kutlamayı, 72 yaşında ve 4 dönem belediye başkanlığı yapmış bir kişiye yakıştıramadım. Üstelik, Durak, MHP'nin adayıydı. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu da ülkücü hareketin önderlerindendi. Durak'ın bu tutumunu halkın takdirine bırakıyorum” diye konuştu.



Mehmet Ali Bilici, ilçe seçim kurulunun itirazlarını değerlendirmesinin ardından, il seçim kuruluna da itiraz haklarını kullanacaklarını bildirdi.



' Bakanın baskı yaptı iddiası yalan'



Bir gazetecinin, “dün gece geç saatlerde Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in Adana'ya geldiği, seçim kurullarına baskı yaptığı” yönündeki iddialarla ilgili sorusu üzerine, “Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil” dedi.



AKP İl Başkanı Mehmet Sağlam ise Aytaç Durak'ın seçimi kazanmak için her türlü yola başvurduğunu, buna karşın yaptıkları itirazlarla, gerçeklerin ortaya çıkması çabası içinde olduklarını kaydetti.

