Adana'da satır vahşeti!

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Adana'da Gülpınar Mahallesi 37062. Sokak’taki evde yaşayan ve 3 ay önce askerden gelmesine rağmen iş bulamadığı belirtilen 23 yaşındaki Mustafa Ü. ile ailesi arasında başlayan kavga, sokağa taştı.Mustafa Ü’nün, mutfaktan satır aldığını gören babası 65 yaşındaki Kazım Ü. ve ablası 29 yaşındaki Nazmiye Ü, korkuyla evden çıkarak, sokakta kaçmaya başladılar.Ablası ve babasını sokakta satırla kovalayan genç, babasını başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak, olay yerinde öldürdükten sonra ablasını kovalamaya devam etti.Ablasını da iki sokak ileride bir kuaför salonunun önünde yakalayan genç, onu da baltayla ağır yaraladı. Bu sırada, yakındaki kahvehaneden çıkan bir grup mahalle sakini, satırlı genci, ablasına saldırmaya devam ederken başına sandalye ile vurarak, etkisiz hale getirdi.Kaçmaya çalışan Mustafa Ü, daha sonra polisler tarafından yakalandı. Ağır yaralı abla Adana Numune Hastanesine kaldırıldı.Mustafa Ü’nün, yaklaşık 3 ay önce askerden geldiği, işsiz olduğu ve bu nedenle sürekli çevresine yakındığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.