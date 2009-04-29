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Politika

'Adana'da şaibeli başkan var'

Başbakan Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Durak'ı suçladı ve "Seçimler yenilensin" dedi

29 Nisan 2009 03:00

Başbakan Erdoğan, partisinin ilçe başkanları ile yaptığı toplantıda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Durak'ı suçladı ve seçimlerin yenilenmesini istedi. 

Aytaç Durak'tan Başbakan'a: Hodri meydan

Seçim sonucu en geç alınan illerden Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini MHP'den aday olan Aytaç Durak'ın kazandığı kesinleşmişti. Durak böylece beşinci kez seçilmiş oldu. Adana'da seçimi kazandığı kesinleşen MHP'li Aytaç Durak, en yakın rakibi olan AKP'li Mehmet Ali Bilici'ye 2166 oy fark atmıştı.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Erdoğan, partisinin ilçe belediye başkan ve ilçe başkanları toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, ilk olarak Diyarbakır'da terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 9 askerin şehit edilmesine değindi.
Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

“Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Böyle bir haberle konuşmamıza başlamak istemezdik çok daha farklı bir atmosferde konuşmamıza girmek isterdik. Ama ne yazık ki ülkemiz içinde bulunduğu bu atmosferi yaşamaya devam ediyor. Tabi terörle olan bu mücadelemiz de şüphesiz ki sonuna kadar yılmadan usanmadan sonuna kadar devam edecek olan bir süreç ve şu anda bölgedeki bu olay sebebiyle tabi üzüntümüz büyük.

Neyin nelerle ilintili olduğu, bağlantılı olduğu hepsi gün be gün gün yüzüne çıkıyor. İnanıyorum ki yapılan bu çalışmalarla bunlar gün yüzüne çıkmaya devam edecek, biz de mücadelemizi her alanda vermeye devam edeceğiz.

Bizler mücadelemizi her alanda vermeye devam edeceğiz. Bu mücadelenin tabi birçok alanı var. Bunun güvenlikle ilgili alanı var, siyasi alanı var, sosyo-ekonomik, sosyo-psikolojik alanı var. Bütün aklımıza ne geliyorsa bu alanlarda bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Netice alana kadar milletçe el ele, omuz omuza barıştan, hak ve özgürlükten yana olanlar, hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz.”

Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili açıklamasında ise, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ı suçladı. Seçimlerin yenilenmesini isteyen Erdoğan, "Orada şaibeli bir başkan var" dedi.

(AA)

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