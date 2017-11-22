Adana'da rehine kurtarma operasyonu (2)- Yeniden

Gökhan KESKİNCİ- Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da hakkında bulunan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası nedeniyle aranan Fatih Kahya (36), evine gelen polisleri görünce eve girerek, ablası ve 2 yeğenini rehin aldı. Elinde tabanca olan Kahya, Özel Hareket ekipleri tarafından kuşatılan 2 katlı binanın 2\'nci ikinci katına 2 saat sonra düzenlenen operasyonla yakalandı. Müdahale sırasında 1 polis, kolundan hafif yaralandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği polisleri, hakkında yakalama kararı olan Fatih Kahya\'nın oturduğu merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi\'ndeki eve saat 07.00\'de baskın yaptı. 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve polislerin kapıda olduğunu anlayınca teslim olmayacağını söyleyen Fatih Kahya, evde bulunan ve isimleri açıklanmayan ablası ve 14-17 yaşlarındaki 2 kız yeğenini ruhsatsız tabancası ile rehin aldı.

Polisin, \'Teslim ol\' çağrılarına olumsuz yanıt veren Kahya\'nın ablası ve 2 yeğenini rehin tuttuğu 2 katlı evin çevresini Özel Hareket polisleri kuşattı. İkna çalışmasına karşın teslim olmayan Kahya\'yı etkisiz hale getirmek için saat 09.00 sıralarında operasyon başlatıldı. Sokak giriş- çıkışının da kapatıldığı eve yaklaşan Özel Harekat polisleri, 5 metre yüksekliğindeki zırhlı bir aracın üzerinden rehinelerin bulunduğu evin balkonuna atladı. Daha sonra evin içine biber gazı atan polis, önce rehin tutulan anne ve 2 kızı evin ana giriş kapısından çıkardı. Daha sonra polis, yakaladığı Fatih Kahya\'yı, evin balkonundan zırhlı aracın üzerine indirdi. Gözaltına alınan Kahya, ambulansta bir süre tutulduktan sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gazdan etkilenen anne ve 2 kızı da ambulansla hastaneye götürüldü. Operasyon sırasında 1 polisin kolundan hafif yaralandığı belirtilirken, başlatılan soruşturma sürüyor.



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