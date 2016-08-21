Adana'da 'Poseidon' tasvirli mozaik bulundu

Adana'nın Yumurtalık İlçesi'ndeki Aigeai Antik Kenti'ndeki kazıda, hamam bölümünde antik Yunan deniz tanrısı Poseidon'un tasvir edildiği mozaiğe rastlandı. M.S. 3. ya da 4. yüzyıla tarihlenebileceği belirtilen mozaiğin alt kısmında kısmen tahrip olmuş "Bütün yıkananlar size selam olsun" anlamı taşıyan yarım bir metin de yer alıyor .

Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 1. derece arkeolojik sit alan olan Aigeai Antik Kenti'nde sürdürülen çalışmalarda, Roma dönemine ait hamamın soğukluk bölümünde antik Yunan tanrısı Poseidon'un tasvir edildiği mozaiğe rastlandı.

Mozaiğin alt kısmında kısmen tahrip olmuş ve Grekçe yazılmış ’’Bütün yıkananlar size selam olsun’’ anlamı taşıyan yarım bir metin de ortaya çıkarıldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Yumurtalık ilçesinin antik dönemde 'Aigeai' olarak adlandırıldığını, önemli bir liman kenti olan bu şehrin tarihinin M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzandığını söyledi.

Kentin, Roma İmparatorluk döneminde stratejik öneme sahip donanma üssü olarak kullanıldığını, ayrıca bir sağlık merkezi ve antik dönemin hastaneleri olan Asklepion ile de ünlü olduğunu anlatan Tari, antik dünyanın 3 büyük Asklepios Tapınağı'ndan birinin bu kentte olduğunu söyledi.

Deniz tanrısı Poseidon

Tari, zengin tarihsel kalıntıya sahip bölgede, daha önce de antik Yunan aşk tanrısı Eros’un tasvirlendiği mozaik bulduklarını hatırlatarak "Yapılan kurtarma kazısında yeni bir mozaiğe daha rastladık. Roma Dönemi’ne ait hamam yapısının frigidarium (soğukluk) bölümünün zemininde dairesel çerçeve içerisinde nadir rastlanan güzellikte Poseidon tasvirli mozaik bulunmuştur" dedi.

Adana Müze Müdür Vekili Nedim Dervişoğlu da kentin turizm potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalar kapsamında kazılara ayrı bir önem verdiklerini, kent genelinde bu tür kurtarma kazıları da gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca ilçedeki kazıda buldukları tasvir ve yazının dikkat çekici olduğunu ifade eden Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Güneydoğu yönünde yer alan tasvir tamamen tahrip olmakla birlikte kuzey yönünde yer alan dairesel çerçeve içerinde cepheden tasvirlenen elinde trident (üç dişli yaba), bir omuzunu kapatacak bir örtüsü yer alan Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı, Kronos ile Rheia’nın oğlu Zeus ve Hadesin kardeşi Roma mitolojisinde Neptün olarak bilinen Poseidon tasviri yer alıyor.

"Poseidon tasvirin sağında ve solunda yunus balığı figürleri görülmektedir. Mevcut mozaiğin kuzey yönüne doğru kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla olası bir metnin yer alması durumunda bu yazıtın anlam kazanacağı düşünülmektedir. Mozaiğin MS 3 ya da 4. yüzyıla tarihlenebileceği düşünülüyor."