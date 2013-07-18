Adana'da polis eylemcilere müdahale etti

Adana'da Akkapı Mahallesi'nde, 'Taksim Gezi Parkı' protestoları sırasında hayatlarını kaybedenler için Atatürk Parkı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Salih Üçtepe'nin haberine göre, akşam saatlerinde merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Akkapı Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 500 kişi Atatürk Parkı'na yürümek için harekete geçti. 'Taksim'den Armutlu'ya Direniş Sürüyor Kavga Büyüyor' ve Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarının olduğu pankartlarla yürüyen göstericilerin önü Şıh Cemil Caddesi üzerinde polis tarafından kesildi.

Polis müdürleri, göstericilerin önde gelenleriyle konuşarak geldikleri yoldan geri dönmelerini istedi. Polisle, göstericilerin temsilcilerinin konuştuğu sırada, grup harekete geçerek yürüyüşe devam etti. Polis, yürüyüşün kanunsuz olduğunu ve grubun dağılması yönünde anonslar yaptı. Polisin uyarılarına rağmen yürüyüşlerine devam etmek isteyen göstericilere polis TOMA'larla tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Zaman zaman biber gazı da kullanırken, TOMA'lar barikatları yıkarak ateşi söndürdü.