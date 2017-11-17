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Adana'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda aranan 3 kişi, yakalandı

17 Kasım 2017 15:41

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik yapılan operasyonda aranan 3 kişi, yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki operasyonlarda adreslerinde bulunmayan firarilerin yakalanması için, çalışma başlattı. Zanlıların saklandığı yerleri belirleyerek geniş güvenlik önlemi altında operasyon yapan polis, 3 kişiyi yakaladı. Yasa dışı gösterilere katılarak, polise molotofkokteyli atıp örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

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