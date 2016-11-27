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Yaşam

Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Cenazeler, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

27 Kasım 2016 04:05

Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde Hasan Dağ ve arkadaşı Emre Yıldız'ın bulunduğu plakasız motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 CZE 55 plakalı otomobil çarpıştı. 

Ağır yaralanan Dağ ve Yıldız için vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dağ ve Yıldız'ın öldüğünü belirledi. 

Cenazeler, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Kaçan otomobil sürücüsünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. 

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