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Adana'da otomobil çalmak isteyen 4 çocuk kaçarken kaza yaptı, yakalandı

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

08 Ocak 2018 10:45

Adana'da bir otomobili çalmak isterken fark edilen ve bunun üzerine kaçmaya çalışan 4 çocuk kaza yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri çocukları yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, Sinan Alıç'a ait otomobile, 4 kişinin girmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu sırada vatandaşların bağırarak müdahale etmesi üzerine panikleyen şüpheliler, olay yerine geldikleri 01 HK 554 plakalı araçla kaçmak istedikleri sırada kaldırıma çarparak kaza yaptı.

En büyüğü 15 yaşında

Bunun üzerine yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheliler, olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan P.G. (14), İ.A. (15), S.Z. (13) ve Y.A. (14) Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan şüphelilerin dün Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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