-Adana'da orman yangını ADANA (A.A) - 18.08.2011 - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinin Kurttepe Mahallesi Mehmetçik Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim bölgelerine yakın mesafede bulunan Mehmetçik Ormanı'ndaki yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı. 112 Acil Servis ambulansları da yangın yerinde hazır bekletildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı. Adana Orman Bölge Müdürü Ata Kahya, yaklaşık 4 hektar orman alanının kül olduğunu, bazı tarım arazilerinin zarar gördüğünü, yangının nedeninin araştırıldığını bildirdi.