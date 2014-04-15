Adana'da MİT TIR'larını durduran iki asker serbest bırakıldı

Arzu YıldızAnkara

Mahkeme, Adana’da MİT TIR’larının durdurulmasıyla ilgili geçen hafta tutuklanan subaylar G.M ve H.G’nin avukatlarının Cuma günü tutuklama kararına yaptıkları itiraz bugün değerlendirdi.

Yasadışı dinleme iddiasıyla tutuklanan 6 polis için verilen tahliye kararının ardından her iki asker için de tahliye kararı verildi.

Kararla ilgili sanıkların avukatı Levent Koçer, “Biz bu tutuklamalara zaten anlam verememiştik. Daha önce tutuklama talebinde bulunulmuş, ancak mahkemece serbest kalmış, savcının bu karara itirazı da reddedilmişti. Ancak buna rağmen geçen hafta yeniden tutuklama istenildi. Tahliye kararı bize henüz ulaşmadı” dedi.