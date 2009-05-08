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Yaşam

Adana'da meme sağlığı merkezi açıldı

08 Mayıs 2009 16:27

Acıbadem Adana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Demircan, Türkiye'de her 12 kadından birinin meme kanseri riski taşıdığını belirterek, "Ülkemizde her yıl 30 bin yeni meme kanseri tanısı konuluyor" dedi.

Prof. Dr. Demircan, hastanenin meme sağlığı merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, meme ultrasonografisi, MR'ı ve yöre için önemli bir yenilik olan dijital mamografi cihazlarıyla hizmet vereceklerini söyledi.

Meme kanserinin dünya genelinde en sık görülen sağlık sorunlarından olduğuna dikkati çeken Demircan, şunları kaydetti:

"Meme sağlığı kadın sağlığının en önemli parçalarından birisi. ABD'de her 8 kadından, ülkemizde ise her 12 kadından biri meme kanseri riski taşıyor. Meme kanseri kadınlarda rastlanan kanserler arasında birinci sırada yer alıyor. Bu, kadın ölümlerinin en önemli ikinci nedeni. Türkiye'de her yıl 30 bin yeni meme kanseri tanısı konuluyor."

Merkezin modern teknolojiyle donatıldığını, böylelikle erken teşhis açısından da gelişme sağlandığını söyleyen Demircan, "Bu cihaz sayesinde görüntülemede netlik yüzde 33 oranında artıyor" dedi.

Demircan, meme kanserinde erken tanının çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Erken tanı, meme kanseri sıklığının artmasına karşın ölümlerin azalmasının en önemli nedeni. Öncelikle kadınları meme sağlığı konusunda eğitmek, bilgilendirmek, doğru ve erken tanıyı sağlayarak meme kanserinden ölümlerini azaltmak hedeflenmeli. Erken tanının sağlanmasındaki en büyük sorun meme hastalıkları konusunda uzmanlaşmış merkezlerin eksikliğidir. Yakınması olan tüm kadınlar meme muayenesi için genel cerrahi uzmanına gitmeli. Muayene 20 yaşından itibaren başlamalı. 20-39 yaş grubunda kadınların iki yılda bir hekime başvurması gerekiyor."

Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Kibar ise hastanelerinde dünya standartlarında kaliteli sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

Hasta bakımı ve güvenliği konusunda en üst seviyeye ulaştıklarını kaydeden Prof. Dr. Kibar, hizmete giren merkezin yöreye önemli katkıda bulunacağına inandıklarını ifade etti.

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