Adana'da mahallelinin çöpte bulduğu 'Umut' kimsesizler yurduna uğurlandı!

Adana Seyhan'da akşam vaktinde çöplükte bebek bulundu. Mahallenin kadınları sahip çıktıkları bebeğe “Umut” adını koydu. Mahalleli Umut’u “Bahtsız yavru” diye ağlayarak kimsesizler yurduna uğurladı.

Posta'da yer alan habere göre Adana Seyhan'da futbol oynayan 12 yaşındaki Ahmet Sığır, atıl durumdaki evin yakınından gelen bebek ağlamasını duydu. Erkek bebeğin göbek bağı bile daha düşmemişti. Mahallenin kadınları “Umut” adını verdikleri bebek için seferber oldu. Temizledi, süt verdi, giydirdi. Devlet korumasına alınan Umut’u polis götürürken, mahalleli arkasından gözyaşı döktü. Mahalleli Meryem yuvanç “Biz Umut’un kaderine ağlıyoruz” dedi.