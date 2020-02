Adana'da lokantacıların tepkisini çeken 'sahte' liste

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın sahtecilik yaparak insan sağlığını tehlikeye sokan gıda üreticisi şirketleri açıklamasının ardından, Adana\'da farklı listelerin sosyal medyada yayılmasına lokantacılar tepki gösterdi. Adana Valiliği, sosyal medyada yayınlanan listelerin sahte olduğunu belirterek, Bakanlıkça açıklanan listeleri paylaştı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı geçen günlerde laboratuvar tahlilleri sonucunda et ve et ürünlerinde de taklit ve tağşiş yapıldığını duyurdu. Bakanlık, sucuk, köfte, kebap, sulu köfte, karnıyarık, kıymalı börek, lahmacun, pide harcı ve döner ürünlerinin aralarında bulunduğu 70 parti ürüne ait bilgileri açıkladı. İçerisinde kırmızı et olduğu belirtilen ürünlerin çoğunda kanatlı eti tespit edildiği, özellikle pide ve yemek harçlarında sakatat, deri, baş eti gibi tağşişlere rastlandığının ifade edildiği açıklamada, işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

SOSYAL MEDYADA LİSTELER YAYILDI

Bakanlığın açıkladığı listede, ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edilen lokantalar da yer alırken, sosyal medyada farklı listeler yayılmaya başladı. Bazı kullanıcılar ve lokanta sahipleri sosyal medya yorumlarında yayınlanan listelere tepki gösterirken, bazıları ise resmi açıklamada yer alan listeyle aynı olmadığını belirtti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konunun sosyal medya üzerinde yayılmasıyla büyük tepki oluşurken, Adana Valiliği resmi internet adresinden açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri büyük bir titizlikle yürütülmektedir. 5996 sayılı \'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu\' ve bu kanun kapsamında hazırlanan, \'Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik\' gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Ülke genelinde taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ve Bakanlığımız internet sitesinde 23.03.2018 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulan listede, ilimizde bulunan firmalara ait bilgiler tabloda sunulmuştur. Son günlerde sosyal medyada, basında ve diğer haber kaynaklarında yer alan taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği iddia edilen firma isimlerinin yer aldığı liste asılsız olup, resmi kaynaklar haricindeki bu gibi haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.\"

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI: İTİBAR ETMEYİN

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi de konuyla ilgili açıklama yaptı. Gıda güvenliği ile ilgili olarak toplumsal duyarlılığın üst seviyede olmasını sevindirici bulduklarını belirten Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, şunları söyledi:

\"Değişik spekülasyonlara açık bir hal alma riski barındırdığını bugün bir defa daha görmüş bulunmaktayız. Sosyal medya üzerinde yayılan ve dayanaktan yoksun olduğu anlaşılan bahse konu listeye itibar edilmemesi gerektiği, bununla beraber sağlıklı bilgiye Bakanlığın adresinden ulaşılabileceğini ve ayrıca bilinçli tüketicinin en etkili gıda denetçisi olduğu görüşünü her fırsatta ifade eden bir kurum olarak, bugünkü bu paylaşımların bilinçli tüketici vasfı ile bağdaşmadığını vurgulamak isteriz. Amacı her ne olursa olsun, gıda işletmelerimizin gıda güvenliğine uygun işletilmesini talep etmenin doğru, yanlış bilgi ile haksız yere itham edilmesinin ise yanlış olduğu ve haksızlığa kimsenin onay vermesinin beklenmemesi gerektiği hususunu kamuoyuyla paylaşmayı görev saymaktayız.\"



FOTOĞRAFLI