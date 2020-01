Adana'da 'kuma' kavgasında birbirini öldürmeye çalışan çiftin tedavisi sürüyor

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da sevgilisini kuma olarak getirmek istediği için üzerine kaynar su döktüğü eşi Menderes C. (46) tarafından bıçaklanan Nuray C.\'nin (41) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Menderes C. de yanık ünitesinde tedavi ediliyor.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi\'nde 13 Aralık\'ta 2 çocuk annesi Nuray C., kendisini başka bir kadınla aldattığı iddiasıyla eşi Menderes C. ile tartışmaya başladı. Menderes C., sevgilisini kuma olarak getirmek istediğini söyleyince tartışma alevlendi. Öfkelenen Nuray C. sobada kaynayan suyu eşinin üzerine döktü. Vücudu yanan Menderes C., eşini kolundan ve karnından bıçakla yaraladı.

Komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne, eşini ise Adana Şehir Hastanesi\'ne götürdü. Vücudunda üçüncü derece yanık olan Menderes C. ile yaralanan eşinin tedavileri hastanelerde devam ediyor. Çiftin taburcu olunca ifadelerinin alınıp, nöbetçi mahkemeye sevk edeceği bildirildi.



