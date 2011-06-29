-ADANA'DA KORKUTAN YANGIN ADANA (A.A) - 29.06.2011 - Adana'da bir apartmanın son katındaki tadilat yapılan dairede bulunan kimyasal maddelerin ısınıp patlamasının ardından çıkan yangın paniğe neden oldu. Alınan bilgiye göre, Fuzuli Caddesi'ndeki Esin Apartmanı'nın 12'nci katındaki tadilat yapılan Fazıl Demirci'ye ait dairede patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Patlamanın ardından apartmanda oturanlar, dairelerini boşalttı. Yoğun duman nedeniyle patlama yaşanan dairenin bitişiğindeki dairede Hasan Gökçeli ile eşi Eda, çocukları Çağatay ve Nefise ise mahsur kaldı. 4 kişilik aile daha sonra itfaiye ekipleri tarafından aşağıya indirildi. Gökçeli ailesinin 112 Acil ambulanslarında tedavileri yapıldı. Bu arada, dumandan etkilenen itfaiye görevlisi Hamdullah Çelik ise Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan araştırmada yangının tadilat yapılan dairede bulunan kimyasal maddelerin sıcaktan ısınıp patlaması üzerine çıktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.