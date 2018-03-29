Adana'da kızının tecavüz yalanıyla cinayet işleyen babaya 25 yıl hapis

ADANA, (DHA)- ADANA\'da kızı F.N.B.\'nin (15) kendisine tecavüz ettiğini söylediği Muhammet Reşit Yıldırım\'ı (17) öldüren Emrah B. (45), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. F.N.B., daha önce kürtajla alınan bebeğin babasının Yıldırım olduğunu söylemiş, cinayetin ardından ise başkası tarafından hamile bırakıldığını ileri sürmüş ve \'iftira\' suçundan tutuklanmıştı.

Olay, 14 Ağustos 2017\'de merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi\'nde meydana geldi. Bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, iş yerinin kamyonetine bindiği sırada, Emrah B.\'nin tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım\'a 4 el ateş ederek yaralayan Emrah B., kaçmaya çalışırken polisler tarafından suç aleti tabanca ile yakalandı. Kanlar içinde kalan Muhammet Reşit Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Emrah B., sağlık kontrolüne getirildiği sırada, \"Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim. Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, bir kanun çıkarın bu tecavüzcülerin gereken cezasını verin\" dedi. Emrah B., mahkemece tutuklandı. Mağdur F.N.B. ise psikolojisi bozulduğu için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde tedavi gördü.

DNA UYUŞMADI

Olayla ilgili davanın duruşmasında F.N.B., Yıldırım ile bir yıl boyunca sosyal medya üzerinden görüştüklerini söyledi. F.N.B., Muhammet Reşit Yıldırım\'ın kendisini teyzesiyle tanıştıracağını söyleyerek bir eve götürdüğünü, burada cinsel saldırıya uğradığını ve hamile kalmasının ardından durumu annesinin fark ettiğini, kürtaj olduğunu anlattı. Mahkeme heyeti, öldürülen Yıldırım ile ceninden alınan örneklerin karşılaştırılarak bebeğin babası olup olmadığının belirlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Alınan örnekler, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü\'ne gönderildi. Yapılan incelemenin ardından raporda, \"Maktul Muhammet Reşit Yıldırım\'dan alınan örnekler ve F.N.B.\'ye ait olan cenindeki doku örneklerinde baba-çocuk ilişkisi bakımından uyum bulunmamaktadır\' denildi.

YALAN SÖYLEYEN KIZ TUTUKLANDI

Adana 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen diğer duruşmada ise F.N.B., kürtajla alınan bebeğin babasının Muhammet Reşit Yıldırım olmadığını söyledi. Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri süren F.N.B., \"Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim\" dedi. Mahkeme başkanının, \"Daha önce bunları neden söylemedin?\" sorusu üzerine F.N.B, \"Babamdan korktuğumdan dolayı söylemedim. M.Ç.\'ye bir şey olur, babam bir şey yapar diye korktum. O yüzden Muhammet Reşit\'in ismini vermek zorunda kaldım. Onunla 3 ay arkadaşlığımız oldu. Özür dilerim, pişmanım\" dedi. Tekrar söz verilen sanık da \"Bir insanın kızı ve eşi bunu yaparsa ben ne yapayım? Yaptığımdan pişmanım, özür dilerim. Kızıma 10 defa sordum. Bana her defasında Muhammet Reşit\'in ismini verdi. Ben neden suçsuz bir insana bunu yapayım?\" diye konuştu. F.N.B.\'nin itirafı üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hatay’da gözaltına alınan şüpheli F.N.B. \'iftira\' suçundan tutuklandı.

KARAR ÇIKTI

Adana 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ise bugün cinayetle ilgili davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Emrah B. ile öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım\'ın babası Ali Yıldırım ve avukatlar katıldı. Son sözleri sorulan Ali Yıldırım, oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünü anlatıp, sorumlu herkesin cezalandırılmasını istedi. Çok pişman olduğunu ileri süren Emrah B. ise \"Hayatımı kızıma adadım. Anlattığı olayı kendime yediremedim. Eşime, kızıma, polise, herkese sordum bunu. Ölen kişiye de sordum. Bunalımda olduğum için olay anlık oldu, özür dilerim\" dedi. Sanık, kendisini kandırdığını öne sürdüğü eşi, kızı ve kızının sonradan adını açıkladığı M.Ç.\'den şikâyetçi oldu.

Sanığı \'kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, cinayetin kız tarafından söylenen yalan üzerine tahrik altında işlendiği gerekçesiyle cezayı 23 yıla düşürdü. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık, \'ruhsatsız silah\' nedeniyle de 2 yıl hapis cezası aldı.

Karar üzerine, öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım\'ın babası Ali Yıldırım, sanığın bir süre sonra cezaevinden çıkacağını ancak oğlunun geri gelmeyeceğini söyledi. Avukatlar, karara itiraz edeceklerini açıkladı.



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