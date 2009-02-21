Adana'da kazanan olmadı

Şampiyon kim olur?

MAÇTAN DAKİKALAR

Turkcell Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, Bursaspor'u Adana 5 Ocak Stadı'nda ağırladı. İki takım da gol yollarında etkili olamadığı maç 0-0 sona erdi.Karşılaşmanın ilk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 13. dakikada Tadue ile Kayserispor kalesine etkili gelen Bursaspor, bu fırsattan yararlanamadı.Bu dakikadan sonra Mehmet Topuz ile pozisyonlar bulan ev sahibi takım, topu filerle buluşturmayı başaramdı.İki takım da son vuruşlarda beklenen performansı sergileyemezken, maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremezken, maç 0-0 sona erdi.Stat: 5 OcakHakemler: Fırat Aydınus, Selçuk Kaya, Murat ŞahinKayserispor: Souleymanou Hamidou, Durmuş, Ali, Sayidou, Ragıp, Cangele, Toledo, Turgay, Eren, Mehmet Topuz, Mehmet ErenBursaspor: İvankov, Ali, Volkan Kürşat, Ömer, İbrahim, Bekir, Kirita, Volkan Şen (Dk. 39 Eren), Veli, Tadue, Shin RokSarı kart: Dk. 42 Durmuş (Kayserispor)13. dakikada Tadue'nin sol kanatta buluştuğu topla rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.18. dakikada, sol kanattan yapılan ortaya Turgay'ın plase vuruşunda topu kaleci çıkardı.19. dakikada, Mehmet Topuz'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, top az farkla auta çıktı.22. dakikada, Turgay'ın sağ kanattan yaptığı yerden ortaya Sayidou'nun vuruşunda kaleci topu kolaylıkla yakaladı.40. dakikada, Mehmet Topuz'un ceza yayının sol tarafından yaptığı orta sonrası Cangele'nin vurduğu topu kaleci kurtardı.41. dakikada, sağdan gelen ortaya Shin Rok'un kafa vurduğu topu kaleci kurtardı.Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.