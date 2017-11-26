Adana'da kaza: 1 ölü

ADANA, (DHA)- ADANA\'da otomobilin çarptığı Mehmet Çağla (38) hayatını kaybetti.

Olay, Adana- Karataş karayolu Gökçeli Mahallesi\'nde meydana geldi. Fadıl T., yönetimindeki 01 AD 902 plakalı otomobiliyle, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çağla\'ya çarptı. Yola savrulan Mehmet Çağla olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gidip teslim oldu. Yaşamını yitiren Mehmet Çağla\'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin soruşturması devam ediyor.



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