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Yaşam

Adana'da kayıp turizmcinin cesedi bulundu

07 Mayıs 2009 03:48

Adana'da, balık tutmak amacıyla gittiği nehirde kaybolan ve aranan 28 yaşındaki turizmci Bülent Özelgök'ün 8 gün sonra cesedi bulundu.

Turizmcilik yapan Bülent Özelgök, 28 Nisan'da Seyhan Nehri'nde balık tutmak üzere evden ayrıldı. Özelgök'ün bir daha geri dönmemesi üzerine durumdan kuşkulanan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Büro Amirliği ekipleri, nehirde çalışma başlattı. Ekiplerin 8 gün süren çalışması sonucunda, bugün öğle saatlerinde, merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Hadırlı Beldesi, Yamanlı Köyü civarında Özelgök'ün cesedi bulundu.

Yapılan ilk tespitlerde, elleri bağlı, vücudunda morluklar olduğu öğrenilen ceset, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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