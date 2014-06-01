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Yaşam

Adana'da katliam günü

Adana'da peş peşe 3 cinayet işlendi. Eşini ve kayınpederini öldüren kişi de gece yarısı öldürülmüş olarak bulundu.

01 Haziran 2014 12:37

Adana’da eşinin ailesiyle tartışan bir kişi, önce kayınpederini sonra eşini öldürerek kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin her yerde aradığı zanlı bir sokakta ölü bulundu.

Haydar Demiralp ile eşi Tijen Demiralp arasında tartışma çıktı. Haydar Demiralp, kendisini terk eden eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. İddiaya göre eşinin kendisini aldattığından şüpheleniyordu. Ancak eşinin babası ile aralarında tartışma çıktı.

Damat, tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tüfekle kayınpederine ateş etti. 60 yaşındaki Durdu Bilgin hayatını kaybetti.

 

Afganistan'a gideceğim

 

Olay sonrası polis her yerde Haydar Demiralp'i aramaya başladı. Şahsın "Bir kişiyi daha öldüreceğim" dediği öğrenildi. Kızı ise olaylardan önce babasının Afganistan'a gideceğini, gece de uçağının olduğunu söyledi.

 

İkinci ceset bulundu, eşi çıktı

 

Olayın ardından Çukurova Üniversitesi'nde ağaçlık alanda bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede cesedin kayıp Tijen Demiralp’e ait olduğunu belirledi. Çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan genç kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

 

Damadın cesedi sokakta bulundu

 

Ekipler her yerde Haydar Demiralp'i ararken geceyarısı bir cinayet haberi daha geldi. Seyhan İlçesi’ndeki İstiklal Mahallesi 40019 Sokak’ta saat 23.30 sıralarında mahalle sakinleri yerde hareketsiz yatan birini gördü. Bunun üzerine polis ekipleri, cesetin kime ait olduğunu belirlemek için araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda cesetin kayınpederini ve eşini öldüren Haydar Demiralp’e ait olduğu belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde ilk belirlemelere göre 5 bıçak darbesi olan Haydar Demiralp’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Birimi morguna kaldırıldı.

 Polis, kayınpedirini ve eşini öldüren cinayet zanlısı Haydar Demiralp’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

 Polis şimdi Haydar Demiralp'in katil zanlısını arıyor.

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