Adana’da jandarma minibüsü devrildi

Adana'nın Kozan İlçesi'nde jandarma minibüsünün devrildiği kazada, 6 asker yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Adana-Kozan karayolu Kozan Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.
Arslanlı Mahallesi Toparlar mevkiinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgaya müdahale etmek için bölgeye gönderilen Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.
Kazada, 6 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan 2 asker, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.