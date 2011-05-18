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ADANA'DA İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ MERSİN (A.A)

18 Mayıs 2011 03:16

-ADANA'DA İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ MERSİN (A.A) - 17.05.2011 - Adana'da çeşitli mahallelerde izinsiz gösteri yapan gruplara polis müdahale etti. Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Seyhan'da Barbaros, Dağlıoğlu ve Şakirpaşa Mahalleleri'nde toplanan gruplar izinsiz gösteri yapmak isteyince Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler müdahale etti. Polisin biber gazı ve panzerlerle tazyikli su sıkarak müdahale ettiği gruplar ara sokaklara kaçtı. Güvenlik güçleri, mahallelerde olası gösterilere karşı aldığı önlemlerini sürdürüyor.

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