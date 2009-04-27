Adana'da izinsiz gösteri düzenleyen bir grup, Türk bayrağı asılı Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma otobüsünün camlarını kırdı.



Alınan bilgiye göre, Barbaros ve Yenibey mahallelerinde toplanan ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu grup, terör örgütü lehine slogan attı. Kaldırım taşları ve yaktıkları lastiklerle yollara barikat kurarak trafiği kapatmak isteyen grup, polis ekiplerine de taş ve molotofkokteyli ile saldırdı.



Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin panzerler eşliğinde müdahalesi üzerine gruptakiler ara sokaklara kaçarak, dağıldı.



Bu arada, gösterici grup, Türk bayrağı asılı Büyükşehir Belediyesine ait 01 ZZ 423 plakalı toplu taşıma otobüsünün camlarını taş atarak, kırdı. Olayın ardından yolcuları başka bir otobüse aktarılan araç, Hürriyet Polis Merkezi otoparkına çekildi.



Polis, çıkabilecek olaylara karşı gösterilerin yaşandığı caddelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

