Adana'da İsrail'i protesto



ADANA'da, 22 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Adana Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin üzerindeki baskısını arttırıp Mescid-i Aksa'yı kuşatmaya yönelik girişimlerini protesto etti.



5 Ocak Meydanı'ndaki Kemeraltı Camii'ye sığmayan cemaat, cami çevresinde trafiği kesip, kilim ve seccadeler sererek yolda namaz kıldı. Atatürk Anıtı'nın da bulunduğu meydandaki namazın bitiminde platform üyesi yaklaşık 200 kişi İsrail’i lanetledi. Protesto eyleminde harem- selamlık görüntüler oluştu. Bir yanda tesettürlü kadınlar ellerinde Filistin bayrakları sallarken, diğer yanda erkekler tekbir getirip, İsrail aleyhinde sloganlar attı. ‘Kahrolsun İsrail’, ‘Katil İsrail, Filistin'den defol’, ‘Hamas'a selam, direnişe devam’, ‘Yaşasın Filistin direnişimiz’ sloganları atan grup, Filistin halkının İsrail kaynaklı saldırılardan kurtulması için el açıp, dua etti.



Platformun sözcülüğünü yapan Mazlumder Adana Temsilcisi Ali Aygün, ortak basın açıklamasını okuyup, İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmeyi hedefleyen planlar içinde olduğunu söyledi. Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar'ın ilk kıblesi olduğunu vurgulayan Aygün, Yahudiler'in Sukot Bayramı'nı kutlama bahanesiyle buranın 1 milyon kişi tarafından kuşatılması için çağrılar yapıldığını belirtti. Aygün, ibadet eden Müslümanlar'ın tutuklandığını, kapıların kapatılıp, içerdekilerin aç ve susuz bırakıldığını öne sürerek, dünya kamuoyunun yaşananlara sessiz kalmamasını istedi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı eylem, olaysız son buldu.



