Adana'da IŞİD ve El Nusra operasyonu; biri çocuk 11 gözaltı

IŞİD ve El Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda polis, aralarında 1 çocuğun da olduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 21 kişinin IŞİD ve El Nusra'ya hem eleman kazandırdığı, hem de finans sağladığını tespit etti. Bu kişileri yakalamak için harekete geçen TEM ekipleri, özel harekat timlerinin desteğiyle sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 19 adrese giren ekipler, yapılan aramalarda 1'i çocuk 11 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, adreslerde bulunamayan 10 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.