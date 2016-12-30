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BBC Türkçe

Adana'da IŞİD operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da polis 40 adrese baskın yapıp IŞİD'le ilişkili olduğundan kuşkulanılan 30 kişiyi gözaltına aldı.

30 Aralık 2016 15:09

Adana'da polis, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile ilişkili oılduklarından kuşkulanılan 30 kişiyi gözaltına aldı.

Helikopterlerin de hava desteği verdiği operasyonda 40 adreste arama yapıldı.

Emniyet Terörle Mücadele Şubesi'nin operasyonlarına, Çevik Kuvvet Özel Harekat ekiplerinden de çok sayıda polis katıldı.

Çevik kuvvet belirlenen adreslerde arama yapılmadan önce, çevre cadde ve sokak başlarında önlem aldı.

Polisin direnişle karşılaşılacağını düşündüğü bazı adreslere kapıları kırarak girdiği kaydedildi.

Aranan 40 adresten gözaltına alınan 30 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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