Adana'da ihale çetesine operasyon: 12 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, ihale çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 3\'ü kadın, 12 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurup, ihalelere fesat karıştıran ve haksız kazanç elde ettiği öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. 250 polisle, 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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