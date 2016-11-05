Adana'da HDP operasyonu; il başkanı dahil 9 gözaltı

Adana’da HDP il ve yöneticileri ile mahalle başkanlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda partinin Adana İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz’ın da arasında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Gökhan Keskinci'nin haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, sabahın ilk saatlerinde HDP’li il ve ilçe yöneticileri ile mahalle başkanlarının evlerine operasyon düzenledi. Özel hyarekat ve asayiş şube ekiplerinin de katıldığı operasyona, polis helikopteri havadan destek verdi.

Direnişin yapılabileceği kritik adreslere özel harekat timleri ile giden ekipler, açılmayan kapıları koç başlarıyla kırarak girdi. Çok sayıda adreste arama yapan ekipler, HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz’ın da arasında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 9 HDP’li, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.