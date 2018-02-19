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Adana'da harekat karşıtı terör propagandasına 9 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı üzerinden sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 9 kişi adliyeye sevk edildi

19 Şubat 2018 19:10

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nı üzerinden sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı üzerinden halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PYD/YPG propagandası yapan paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişilere yönelik 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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