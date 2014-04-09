T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Sahte isimle dinleme'den gözaltına alınan polisler adliyede

Adana’da gözaltına alınan aralarında eski Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Bilgin'in de bulunduğu 8 polis, bu sabah adliyeye sevk edildi

09 Nisan 2014 13:22

Arzu Yıldız/Ankara

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘yasa dışı dinleme’ iddiasıyla başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 polis adliyeye sevk edildi.

8 polisin, 2012 yılında yapılan önleme dinlemesinde, hâkim S.K ve savcı Ş.U’yu dinlemek için mahkemeye sahte isimle talepte bulunmakla suçlandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, 2012 yılında yapılan dinlemelerin ve dinlenen telefonların imeı numarasının gazetelerde yer almasından sonra hâkim S.K ve savcı Ş.U savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sorguda, ilgili polislere “Neden sahte isimle mahkemeye dinleme talebinde bulundunuz”, “Bu dinlemeler için talimat aldınız mı”, “Mahkemeyi bu yöntemle yanılttınız mı”, “Bu dinleme kayıtlarını başka amaçla kullandınız mı” içerikli sorular yöneltildi. Aralarında İsmail Bilgin ve bir emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu polislerin yanıt olarak “Yasa dışı bir girişimde işlemde bulunmadık. Kimseden talimat almadık. Yapılan işlemlerin tamamı hukuka uygundur. Benzer uygulamalar Jandarma ve MİT’te de yapılmaktadır” dedi. Bilgin’in ifadesinde, “Benim bu dinlemelerden haberim yok. Kimseden talimat almadım, hukuk dışına çıkmadım” dediği öğrenildi.

Dün basında yer alan haberlerde emniyet müdürü Halil Dağ’ın da gözaltına alındığı belirtilmişti. Ancak Dağ hakkında herhangi bir gözaltı işlemi olmadığı bildirildi. T24’e konuşan Dağ’ın yakınları “Dünden itibaren ‘Halil Dağ gözaltında’ şeklinde haberler yapılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Haberlerde Halil Dağ isminin geçmesini iyi niyetli olarak görmüyoruz. Kendisi bugünde derslerine katılmaya gitmiştir” dediler.

Şüpheli avukatlarından İsa Ayanoğlu da T24’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Operasyonun başlamasından itibaren basın yayın organlarında ‘paralel yapıya operasyon’, ‘cemaate operasyon’ şeklinde yapılan soruşturmanın haberleştirildiğini görüyoruz. Yapılan soruşturma da ‘örgüt suçlaması’ dahi yer almazken, insanların sanki yasa dışı bir örgüt üyesi gibi gösterilmesini üzülerek izliyoruz. Herhangi bir suç örgütüne yönelik bir soruşturma değil bu. Bu haberlerle ilgili de gerekli hukuki haklarımızı arayacağız. Burada sadece hâkim ve savcının sahte isimle dinlenmesi suçlaması buna ilişkin şikâyetlerle ilgili rutin bir soruşturma var. Kaldı ki bu talep mahkemece de işleme alınmış. Bu istihbarat birimlerinde yapılan uygulamadır. Öte yandan, polislerin gözaltına alınmasından sonra ‘cemaate operasyon’ başlıkları da atıldı. Buradaki polislerin cemaatle alakası bulunmamaktadır. Kaldı ki bu insanların savunmasını yaptığımız için bizi de mi ‘cemaatçi’ olarak tanımlayacaklar. Bu tür haberlerin kasıtlı ve algı yaratmak için olduğunu düşünüyoruz. Süreç bitiminde tüm haklarımızı kullanacağımızı da belirtmek isterim.”

 

ETİKETLER

polisadliyesevk edildisekiz kişidinlemeoperasyonisa ayanoğlusoruşturmagözaltı

İlgili Haberler

Adana'da operasyon: 8 polis gözaltına alındı

Adana'da aralarında eski istihbarat şube müdürleri olmak üzere 8 emniyet personelinin evinde arama başlatıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24