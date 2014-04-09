'Sahte isimle dinleme'den gözaltına alınan polisler adliyede

Arzu Yıldız/Ankara

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘yasa dışı dinleme’ iddiasıyla başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 polis adliyeye sevk edildi.

8 polisin, 2012 yılında yapılan önleme dinlemesinde, hâkim S.K ve savcı Ş.U’yu dinlemek için mahkemeye sahte isimle talepte bulunmakla suçlandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, 2012 yılında yapılan dinlemelerin ve dinlenen telefonların imeı numarasının gazetelerde yer almasından sonra hâkim S.K ve savcı Ş.U savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sorguda, ilgili polislere “Neden sahte isimle mahkemeye dinleme talebinde bulundunuz”, “Bu dinlemeler için talimat aldınız mı”, “Mahkemeyi bu yöntemle yanılttınız mı”, “Bu dinleme kayıtlarını başka amaçla kullandınız mı” içerikli sorular yöneltildi. Aralarında İsmail Bilgin ve bir emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu polislerin yanıt olarak “Yasa dışı bir girişimde işlemde bulunmadık. Kimseden talimat almadık. Yapılan işlemlerin tamamı hukuka uygundur. Benzer uygulamalar Jandarma ve MİT’te de yapılmaktadır” dedi. Bilgin’in ifadesinde, “Benim bu dinlemelerden haberim yok. Kimseden talimat almadım, hukuk dışına çıkmadım” dediği öğrenildi.

Dün basında yer alan haberlerde emniyet müdürü Halil Dağ’ın da gözaltına alındığı belirtilmişti. Ancak Dağ hakkında herhangi bir gözaltı işlemi olmadığı bildirildi. T24’e konuşan Dağ’ın yakınları “Dünden itibaren ‘Halil Dağ gözaltında’ şeklinde haberler yapılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Haberlerde Halil Dağ isminin geçmesini iyi niyetli olarak görmüyoruz. Kendisi bugünde derslerine katılmaya gitmiştir” dediler.

Şüpheli avukatlarından İsa Ayanoğlu da T24’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Operasyonun başlamasından itibaren basın yayın organlarında ‘paralel yapıya operasyon’, ‘cemaate operasyon’ şeklinde yapılan soruşturmanın haberleştirildiğini görüyoruz. Yapılan soruşturma da ‘örgüt suçlaması’ dahi yer almazken, insanların sanki yasa dışı bir örgüt üyesi gibi gösterilmesini üzülerek izliyoruz. Herhangi bir suç örgütüne yönelik bir soruşturma değil bu. Bu haberlerle ilgili de gerekli hukuki haklarımızı arayacağız. Burada sadece hâkim ve savcının sahte isimle dinlenmesi suçlaması buna ilişkin şikâyetlerle ilgili rutin bir soruşturma var. Kaldı ki bu talep mahkemece de işleme alınmış. Bu istihbarat birimlerinde yapılan uygulamadır. Öte yandan, polislerin gözaltına alınmasından sonra ‘cemaate operasyon’ başlıkları da atıldı. Buradaki polislerin cemaatle alakası bulunmamaktadır. Kaldı ki bu insanların savunmasını yaptığımız için bizi de mi ‘cemaatçi’ olarak tanımlayacaklar. Bu tür haberlerin kasıtlı ve algı yaratmak için olduğunu düşünüyoruz. Süreç bitiminde tüm haklarımızı kullanacağımızı da belirtmek isterim.”