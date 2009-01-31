Adana'da gol yok



Turkcell Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile Sİvasspor'un Adana 5 Ocak Stadı'ndaki mücadelesi 0-0 eşitlikle tamamlandı. Lider Sivasspor bu sonuçla puanını 38'e yükseltti.



Kayseri'deki Kadir Has Stadyumu'nun inşaatı nedeniyle Kayserispor ile lider Sivasspor, Turkcell Süper Lig'in 18. haftasında Adana 5 Ocak Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçtan gol sesi çıkmazken, lider Sİvasspor puanını 38'e çıkarttı.



Karşılaşmaya her iki takım da temkinli başladı. İlk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta Sivasspor, Kamanan ile rakip kalede zaman zaman etkili oldu.



Pozisyon üretmekte zorlanan Kayserispor da 26. dakikada Abdullah ile gole yaklaşmasına rağmen bu fırsatı değerlendiremedi.



İki takım da eşitliği bozmayı başaramazken, ilk yarı 0-0'lık skorla tamamlandı.



İkinci yarıda iki takım da temkinli oyununu sürdürürken, karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde geçti.



Sİvasspor ile Kayserispor ikinci yarıda yakaladığı pozisyonları gole çevirmeyi başaramazken, karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.



Bu sonuçla iki takım da sahadan 1'er puanla ayrılırken, lider Sivasspor puanını 38'e, Kayserispor ise 28'e yükseltti.



KAYSERİSPOR: 0 - SİVASSPOR: 0



Stat: 5 Ocak



Hakemler: Cüneyt Çakır, Orkun Aktaş, Süleyman Özay



Kayserispor: Souleymanou, Saıdo, Ragıp, Cangele, Bilal, Aghahowa, Bayram, Eren, Mehmet Topuz, Mehmet Eren, Abdullah



Sivasspor: Petkoviç, Abdurrahman, Faruk, Bilica, Sedat, İbrahim, Sezer, Musa, Kamanan, Mehmet Yıldız, Mohamed Ali



Sarı kart: Dk. 16 Bilica (Sivasspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



22. dakikada Faruk'un soldan ortaladığı topa Kamanan kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



26. dakikada Abdullah sağdan son çizgiye kadar indi. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Petkoviç topu kornere çeldi.



30. dakikada Kamanan soldan sıfıra kadar indi. Altı pasa çıkardığı topu defans son anda uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.



İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.



İKİNCİ YARI



48. dakikada, Sivasspor'un yaklaşık 30 metreden kazandığı serbest atışı Bilica kullandı. Bu futbolcunun sert şutunu kaleci yatarak önledi.



62. dakikada Aghahowa'nın ceza sahası dışından vuruşunda top yandan auta çıktı.



71. dakikada Mohamed Ali soldan kazanılan faul atışında topu altı pasa gönderdi. Kaleci çıkarak topu bloke etti.



77. dakikada gelişen ani Kayserispor atağında Mehmet Topuz ceza yayı üzerinden sert vurdu. Kaleci Petkoviç topu iki hamlede aldı.



90 1'de Kayserispor ceza sahası içerisine ortalanan topa Balili yatarak sert vurdu. Kaleci topu güçlükle önledi.



Maç 0-0 tamamlandı.

