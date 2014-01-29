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Yaşam

Adana'da göl suları çekilince Mezarlık ortaya çıktı

Seyhan Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle, 57 yıldır su altında olan mezarlık ortaya çıktı.

29 Ocak 2014 16:37

Adana'da 57 yıl önce su tutmaya başlanan Seyhan Barajı Gölü'nün altında kalan Topalak Köyü mezarlığı, kuraklık nedeniyle sular çekilince ortaya çıktı.

Seyhan Nehri'nin sebep olabileceği su baskınlarına karşı 1956 yılında inşa edilen Seyhan Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte merkez Çukurova İlçesi'ne bağlı Topalak Köyü'nün mezarlığı da su altında kaldı.

Ancak son dönemdeki kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nün suları çekilince köyün uzun yıllardır görünmeyen mezarlığı da ortaya çıktı.

Gün yüzüne çıkan mezar taşlarının üzerindeki yazıların yosunlarla kaplanıp, görünmez hale geldiği gözlendi. Mezarlığın ortaya çıkmasıyla birlikte Topalak Köyü sakinleri de yakınlarına ait olan mezar taşlarının başında dua etti. Adana'da 4 gündür aralıklı olarak devam eden yağmurun etkisiyle mezarlığın tekrar suyun altında kalması bekleniyor.

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