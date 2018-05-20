Adana'da giyim mağazası yandı

Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, apartmanın zemin katındaki giyim mağazasında, elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın, kısa sürede büyüdü. Yükselen alevler ve yoğun duman, kısa süreli paniğe neden olurken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki giyim mağazasında, iddiaya göre, elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin dumanı, 6 katlı apartmanın sardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evlerinde bulunanlar ise panikleyip, sokağa çıktı. İş yeri sahibi, yanan mağazadaki kıyafetleri kurtarmaya çalışırken, apartman sakinleri ise söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Giyim mağazası, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, bazı evlerde de is oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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