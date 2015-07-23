Adana'da gerginlik devam ediyor: HDP'li esnaf kurşunlandı

Hüda Par üyesi Ethem Türkben'in öldürüldüğü ve sonrasında da HDP Dumlupınar Mahalle Temsilciliği'nin saldırıya uğradığı Adana’da, Hamit Denli (50) isimli esnaf, işlettiği tüpçü dükkanını basan iki kişi tarafından kurşunlandı.

DİHA’nın haberine göre, plakası alınamayan bir motosiklet ile tüpçü dükkânının önüne gelen kasklı iki kişi, içeri girerek Gülbahçe Mahallesi Sağlık Ocağı’nın bitişiğinde bulunan tüpçü dükkânını işleten Hamit Denli’ye silahla ateş açtı. Denli, sıkılan kurşunların hedefi olurken, silahlı saldırganlar motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Duydukları silah sesiyle saldırıyı fark eden esnafın komşuları, Denli’yi Özel Adana Güney Hastanesi’ne kaldırdı. Denli’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.