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Adana'da genç kız komşusunun damına düştü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da iki katlı evin damından komşusunun tek katlı evinin damına düşen 15 yaşındaki Ebru D

24 Ekim 2017 02:03

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da iki katlı evin damından komşusunun tek katlı evinin damına düşen 15 yaşındaki Ebru D., yaralandı.
Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Uçak Mahallesi Şakirpaşa Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte iki katlı evlerinin damında bulunan Ebru D., bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten komşusunun tek katlı evinin damına düştü. Genç kızın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, damdaki yaralı genç kıza müdahale etmekte güçlük çekince, itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye erleri tarafından damdan indirilen Ebru D., sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 

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