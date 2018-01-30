Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon (3)

GÖSTERİLER YASAKLANDI

Adana Valiliği\'nce, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik düzenlenen operasyon sonrası, kentte yapılacak protesto gösterilerinin yasaklandığını duyuruldu. Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında ve bu vakıf ile irtibatlı ya da iltisakı bulunan şahıslar tarafından, ilimiz genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, açlık grevi, imza stantları, çadır kurma, oturma eylemi ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem ve etkinlikler 5442 sayılı İl İdarisi Kanu\'nun 11/C maddesine göre \'huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması\' amacıyla 2911 sayılı toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'nun 17\'nci maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda Valilik makamının onayı ile yasaklanmıştır.\"