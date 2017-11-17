T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da FETÖ operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında eski polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

17 Kasım 2017 12:21

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında eski polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile ilişkisi olduğu iddia edilen kişilerin evlerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Asayiş ve Terörle Mücadele şubeleri ve ilçe emniyek müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda evlerde arama yapan ekipler, aralarında eski polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHA ADANA Fethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYAdana Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYKaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele KOMAsayişTerörle MücadeleEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24